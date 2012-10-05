Красноярские школы подготовят к новому учебному году почти за 1 млрд рублей

В общеобразовательных учреждениях Красноярска началась подготовка к новому учебному году, сообщили в пресс-службе главного управления образования администрации города.

Работы по подготовке школ пройдут в течение месяца. График приемки общеобразовательных учреждений уже составлен. Как и в прошлом году, оценка подготовки учреждений к новому учебному году будет дана раньше обычных сроков, не в 20-х числах августа, а в период с 7 по 17 августа. В процедуре приёмки примут участие 114 школ.

Сейчас в красноярских учреждениях ведется ремонт. Например, в школе № 98 (пр. Металлургов, 14а) выполняется косметический ремонт классов и мест общего пользования, ремонт кровли, замена светильников в спортивном зале, установка новых окон на втором этаже. На эти работы учреждению выделено около 850 тысяч рублей. На территории школы также ведётся строительство первой очереди многофункциональной спортивной площадки, предусмотрено благоустройство футбольного поля с искусственным покрытием, беговых дорожек, обустройство гимнастических и детских городков. На реализацию первого этапа работ направлено 16,6 млн рублей.

В целом в текущем году на подготовку школ к 1 сентября из городского и краевого бюджетов выделено 989,4 млн рублей. В учреждениях планируется заменить окна и двери, обустроить спортивные площадки, отремонтировать кровли, ограждения и многое другое. Предусмотрен ремонт медицинских кабинетов, санузлов, спортивных залов, систем отопления, вентиляции, электроснабжения, запланировано приобретение учебно-наглядного оборудования, мебели. В пяти учреждениях отремонтируют пищеблоки, а в 39 школах установят видеонаблюдение. Кроме того, в школах планируют отремонтировать теплицы, заасфальтировать пришкольные площадки, установить пандусы. Повсеместно будет выполняться косметический ремонт классов и мест общего пользования. Для реализации всех планов необходимо заключить порядка 330 контрактов.

«Параллельно со стандартными подготовительными работами в школах города ведётся строительство многофункциональных спортивных площадок. С 2012 года такие площадки появились на территории 22 учреждений. В текущем году в планах обустроить спортивные дворы школ № 18 (ул. Урванцева, 10а), 98, гимназии № 16 (ул. Урицкого, 26) и лицее № 6 (Кутузова, 52). В зависимости от проекта во дворах предусмотрено устройство футбольного поля, комплексной спортивной площадки с резиновым покрытием и разметкой для игр в баскетбол и волейбол, в учреждениях появятся гимнастические площадки, детские городки, беговые дорожки, зоны для отдыха. Современные площадки позволят разнообразить спортивную жизнь школ, сделать уроки физической культуры более насыщенными и интересными. Обустройство спортивных площадок на школьных территориях — важный этап в реализации программы по обеспечению шаговой доступности занятий физической культурой и спортом для школьников», — рассказала руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Материалы по теме Топ необычных школ Красноярска Самые примечательные учебные заведения города

Напомним, в этом году капитальный ремонт ведётся в двух учреждениях: лицее № 28 (ул. Профсоюзов, 17) и школе № 80 (пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 92б). Завершить работы на данных объектах планируется в 2017 году. В новом учебном году на капитальный ремонт закроется школа № 49 (ул. Мичурина, 37), дети временно будут учиться в школе № 90 (ул. Ак. Павлова, 24).