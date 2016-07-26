В Красноярском крае в этом году построят три школы

В Красноярском крае в этом году запланировано строительство трех школ. Одна на 115 учащихся появится в селе Петропавловка Курагинского района. Вторая, рассчитанная на 550 детей, будет в Канске. Также благодаря участию региона в проекте «Создание современной образовательной среды для школьников» до конца года в Красноярске планируется сдать новую школу на 1280 мест в жилом массиве «Иннокентьевский». Об этом сообщил губернатор края Виктор Толоконский на заседании комиссии по вопросам выполнения в регионах указов президента.

На строительства школы в «Иннокентьевском» краю была предоставлена федеральная субсидия в размере свыше 600 млн рублей. Для решения проблемы аварийных и малокомплектных школ в территориях, был разработан проект недорогого и быстровозводимого малоформатного образовательного центра. Он позволяет обеспечить порядка 50 учебных мест всего за 30-35 млн рублей. Сейчас проект проходит экспертизу, и, думаю, со следующего года мы сможем строить в год 15-20 школ.

Кроме того, в крае действует региональная программа «Содействие созданию в Красноярском крае новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016–2025 годы. В этом году будет проведен капитальный ремонт семи школ в Красноярске, Рыбинском, Минусинском, Иланском, Уярском, Енисейском районах. Всего планируется создать свыше 3 тыс. мест в общеобразовательных учреждениях края. Из них 1300 за счет нового строительства, а остальные — за счет проведения ремонтов.