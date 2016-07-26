В красноярском цирке увеличат вестибюль и количество зрительских мест

В Красноярске обсудили проект капитального ремонта цирка, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В рамках обсуждения специалисты АО «Гражданпроект», которое разрабатывает проект капитального ремонта, представили основные планировочные решения. Так, для удобства зрителей планируется увеличить площадь вестибюля, количество зрительных мест, предусмотреть детскую игровую зону и кафе. Особое внимание уделено вопросам обеспечения безбарьерной среды. В обновленном цирке появятся современная акустическая система и постановочное освещение. Специалисты презентовали и рабочие материалы дизайна интерьеров цирка, в том числе, световые акценты здания и пространств внутри.

На совещании по вопросу реконструкции присутствовали глава Красноярска Эдхам Акбулатов, генеральный директор ФКП «Росгосцирк» Дмитрий Иванов, а также специалисты АО «Гражданпроект».

Выслушав проектировщиков, Дмитрий Иванов, который специально приехал в Красноярск для обсуждения проекта, высказал свои предложения и отметил:

«В Красноярске — единственный цирк, поэтому он должен быть по-своему уникальным, оригинальным, а главное — у зрителей должно создаваться настроение праздника. Мы всё сделаем для того, чтобы к Универсиаде обновлённый цирк распахнул свои двери и показал первые представления во время такого знакового международного события».

В свою очередь глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что реконструкция цирка очень важна для горожан. «Красноярский цирк по праву является доминантой правобережья. В ходе его реконструкции он должен стать более комфортным и современным, точкой притяжения всех красноярцев и гостей города. При этом новую жизнь получит и прилегающая к цирку территория, и сквер. Таким образом, будет сформировано единое общественное пространство», — подчеркнул мэр.

Эдхам Акбулатов отметил, что в этом году планируется выполнить проект благоустройства сквера и крайне важно, чтобы он соответствовал облику обновлённого цирка.

«Диссонанса быть не должно. Необходимо создать общественное пространство в едином стиле. Конкурс на работы по благоустройству сквера планируется объявить уже в следующем году», — заметил мэр.

Материалы по теме «Грусть и успех, слёзы и смех»: история Красноярского цирка Как нас развлекали в прошлом веке

Добавим, что завершить работу над проектно-сметной документацией реконструкции Красноярского государственного цирка и получить положительное заключение госэкспертизы планируется в текущем году, что позволит в 2018 году начать работы по капитальному ремонту здания.

Отметим, ФКП «Росгосцирк» — крупная цирковая компания мира: объединяет около 3,5 тысяч артистов и 1,6 тысяч животных, владеет 56 филиалами на территории России. Благодаря поддержке губернатора края Виктора Толоконского Красноярск стал одним из первых городов страны, вошедших в программу федерального предприятия по модернизации зданий цирков. Напомним, за 46 лет своего существования цирк краевой столицы ни разу не обновлялся.