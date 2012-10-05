Аграриев освободят от ОСАГО

Сельхозтоваропроизводителей хотят освободить от необходимости страховать автогражданскую ответственность. Законопроект с соответствующими поправками поступил в Государственную Думу РФ.

Если российский парламент утвердит эти новшества, то владельцы сельскохозяйственных машин, используемых для проведения сезонных полевых работ, больше не должны будут платить за ОСАГО, что, по задумке авторов закона, снизит финансовую нагрузку на аграриев и даст дополнительные ресурсы для развития.

«Для крупных хозяйств это нововведение будет не так заметно, а вот для средних и малых — оно, действительно, окажется большим подспорьем», — уверен заместитель директора по экономике и финансам агрофирмы «Учумская» Вадим Мякушко.

По оценкам экспертов, на страхование техники среднестатистическое хозяйство тратит более 200 тыс. рублей ежегодно.

При этом, по словам Мякушко, основная масса сельхозтехники эксплуатируется в полях и потому риск попасть в ситуацию, когда пригодилась бы автогражданка, минимален.