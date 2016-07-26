Краевым аграриям увеличат господдержку

Краевое министерство сельского хозяйства разрабатывает новый закон о господдержке АПК. Об этом депутатам ЗС сообщила заместитель министра сельского хозяйства Лариса Белецкая. По ее словам, в последнее время в сфере агропромышленного комплекса произошли технические и технологические изменения. Поэтому сейчас нужно пересмотреть подходы к оказанию государственной поддержки аграриев. Цель закона — обеспечить софинансирование с федеральным бюджетом и повысить эффективность господдержки.

Законопроект предлагает отнести установление размеров ставок субсидий за счет краевого и федерального бюджетов к полномочиям правительства Красноярского края. При этом в законе сохранятся механизмы, ограничивающие общий размер субсидий, предоставляемых в течение одного финансового года одному получателю в рамках той или иной меры поддержки.

По мнению председателя комитета по делам села и агропромышленной политике Сергея Зяблова, необходимо выделить инвестиционную составляющую в законе. «Краю необходимо больше внимания уделить переработке зерна. Наш регион уже много лет лидирует по урожайности зерна в Сибири, но что с ним делать? Губернатор ставит задачу достичь показателя 3 млн тонн зерна. А где его хранить? Какая будет цена? Кто это зерно купит? Нам надо видеть перспективу», — отметил он.

Зяблова поддержал Александр Бойченко. Он заявил, что основная проблема аграриев — удаленность рынков сбыта. Поэтому стоит включить в закон статью о субсидировании железнодорожных перевозок сельхозпродукции.

Работа над законом завершится в июле.