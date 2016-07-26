Красноярцам помогут не проспать остановку

Пассажиров общественного транспорта Красноярска оповестят о подъезде к нужной им остановки. Новые возможности сайта «Красноярскгортранс» накануне продемонстрировали в департаменте транспорта мэрии.

В программном модуле «Информирование пассажиров» появились функции «Будильник», «Параллельные маршруты» и «Остановочное табло», которые позволят красноярцам получать большую информацию о движении автобусов, троллейбусов, трамваев и электричек.

Функция «Будильник» позволит оповестить пассажира о приближении транспортного средства на выбранный остановочный пункт. В данный момент работа функции поддерживается в браузерах: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera. На сайте «Красноярскгортранс» пассажиру необходимо нажать на пиктограмму главного меню, а затем в раскрывшемся меню выбрать пункт «Мобильная версия», далее выбрать пункт «On-line маршрут», и на следующем экране установить, какой вид транспорта интересует пользователя: автобус, троллейбус, трамвай или электричка.

После выбора вида транспорта появится список маршрутов, где необходимо отметить интересующий маршрут и направление движения. Далее на экране появится информация о выбранном маршруте, с указанием всех остановочных пунктов и транспортные средства, движущиеся в выбранном направлении. Для того, чтобы воспользоваться функцией «Будильник» необходимо нажать на кнопку с изображением вибрирующего телефона. Следуя подсказке, выбрать интересующий остановочный пункт и транспортное средство. Название остановочного пункта и госномер появятся в соответствующих полях меню «Будильник».

При приближении транспортного средства к выбранной остановке на экране мобильного телефона появится оповещение, сопровождающееся вибрацией. В департаменте транспорта отмечают, что данная услуга наиболее актуальна для пассажиров, имеющих проблемы со слухом и не слышащих объявления остановок через автоинформатор.

Протестировали новые функции сайта накануне глава департамента транспорта Игорь Ким и студенты техникума социальных технологий, имеющие ограниченные возможности здоровья — инвалидность по слуху.

«Одним из приоритетных направлений при организации пассажирских перевозок в городе является обеспечение доступности общественного транспорта и системы информирования для всех категорий пассажиров, — прокомментировал Игорь Ким. — Сегодня мы тестируем новые опции: „Будильник“, „Остановочное табло“ и „Параллельные маршруты“. Все нововведения — это результат работы специалистов муниципального учреждения „Красноярскгортранс“, которые позволяют пассажирам выстраивать более оптимальный путь до места назначения, минимизировать время поездки и нахождения на остановочном пункте. Зачастую идею разработки дополнительной опции подсказывают пассажиры. Например, функция „Будильник“ появилась по просьбе людей, имеющих проблемы со слухом, которые не могут услышать автоинформатор, объявляющий остановки. Мы сегодня посмотрели как реально можно воспользоваться данной услугой, надеюсь, что она будет также востребована, как и ранее внедренные опции».

Проверив систему, студент техникума Владислав Колпаков отметил: «Впервые узнал, что есть специальный сайт, где можно узнать о движении пассажирского транспорта. Мне очень понравилось приложение „Будильник“, думаю, что им реально можно пользоваться, мы сегодня попробовали и у нас всё получилось. Предложил разработчикам программы увеличить время вибрации телефона на несколько секунд. А в остальном всё хорошо».

Отметим, инструкция по работе с «Будильником» размещена на сайте «Красноярскгортранса» и на сайтах управления социальной защиты населения.

Материалы по теме Как в Красноярске следят за общественным транспортом Где ваш автобус?

Помимо «Будильника», на сайте «Красноярскгортранса» внедрены еще две функции. Так, функция «Остановочное табло» позволит красноярцам в режиме реального времени узнать прогноз прибытия пассажирского транспорта на интересующий остановочный пункт. Пассажир, находясь на остановочном пункте, просматривая информацию об интересующем его маршруте, через мобильный помощник, может указать остановочный пункт, на котором он находится, и система выдаст прогноз прибытия всего пассажирского транспорта, проходящего через этот остановочный пункт. Пассажир может воспользоваться другим видом транспорта, который подъедет на данный остановочный пункт быстрее.

Функция «Параллельные маршруты» отображает в режиме реального времени до 10 аналогичных маршрутов по отношению к выбранному маршруту. Воспользовавшись данной функцией, пассажир может оперативно выбрать другой автобус (троллейбус, трамвай, электричку), тем самым скорректировав свое время ожидания пассажирского транспорта на остановке либо осуществить пересадку в другое транспортное средство.