Водители красноярских автобусов пытались избежать проверки ГИБДД

В Красноярске на конечной остановке общественного транспорта «Сопка» (проспект Свободный, рядом с СФУ) сотрудники ГИБДД и министерства природных ресурсов и экологии края проверили уровень загрязняющих веществ в выхлопных газах автобусов.

Проверялись автобусы всех маршрутов, у которых остановка «Сопка» конечная. Некоторые водители пытались избежать проверки: имитировали поломку или не доезжали до остановки. «Их мы тоже проверили, но позже. Дорожные полицейские передислоцировались и поймали водителей в другом месте», — рассказали в пресс-службе полка ДПС.

Правда, из-за технических особенностей прибора для проверки измерить уровень выбросов смогли только у автобусов с выхлопной трубой снизу. По итогам рейда дорожные полицейские проверили больше 10 автобусов и выявили нарушения у двух автобусов 88-го маршрута.

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За эксплуатацию транспортного средства с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах предусмотрен штраф для водителей в размере 500 рублей, для должностных лиц — от 500 до 1000 рублей.