Россияне заявили о снижении коррумпированности ГИБДД

Половина россиян (52 %) выразили доверие к ГИБДД, отрицательно о деятельности ведомства высказался каждый третий (34 %). Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации. Опрос был приурочен ко Дню ГИБДД, который отмечается в стране 3 июля.

О недоверии к дорожной полиции заявил 41 % россиян. 57 % опрошенных считают, что ведомство в целом справляется с поставленными задачами. Не согласны с этим 34 %. При этом 60 % опрошенных пояснили, что в последний раз встречались с инспекторами ГИБДД около двух лет назад. Остальные респонденты или не общались с ними, или не смогли вспомнить, когда это было.

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По итогам опросов социологи заметили, что снизился уровень коррумпированности ГИБДД.

Если в конце 2015 года о «продажности» сотрудников ведомства говорили 32 % (первое место в рейтинге), то в середине 2017 года — 23 % (второе место в рейтинге). Возглавляет этот список сегодня сфера медицины: число тех, кто заявляет о ее коррупционности, выросло с 21 % в 2016 года до 27 % в 2017 году.