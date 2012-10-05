Микрорайон Солонцы-2 показался строителям бесперперспективным

Торги за право строить в новом микрорайоне Солонцы-2 снова провалились — желающих принять в них участие не нашлось.

Материалы по теме В новый красноярский микрорайон с экономжильем и ИКЕА ищут застройщиков

Впервые участки земли в этом районе были выставлены на продажу в середине июля прошлого года, но никого из застройщиков не заинтересовали.

Тогда было решено снизить цену лотов. В итоге самый дешевый участок стал стоить 15 млн рублей, тогда как год назад за него просили 19 млн. А самый дорогой — 43,6 млн против 49 млн.

Но и этого оказалось недостаточно — строители снова не проявили интереса.

По оценкам экспертов, сложности с поиском застройщиков на Солонцы-2 связаны с отсутствием возможности подключения к сетям в краткосрочной перспективе. К примеру, получить доступ к теплу здесь можно будет лишь в 2020 году.

В целом, Солонцы-2 на сегодня считаются самой перспективной площадкой для строительства в Красноярске. На площади в 400 гектаров должен появиться жилой район, в котором сможет проживать 60 тысяч человек.