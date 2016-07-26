Большинство красноярцев оказались неравнодушны к рекламе в супермаркетах

58% посетителей красноярских магазинов обращают внимание на indoor-рекламу (расположенную внутри помещений), которая транслируется на различных носителях. Об этом говорят результаты маркетингового исследования, проведенного специалистами компании «Ромир-Красноярск».

«Исследование проходило на базе крупнейших продуктовых ритейлеров красноярского рынка — это 124 объекта, оснащенных рекламными носителями. Оно позволило не только узнать, насколько эффективна „реклама на местах“, но и получить социально-демографический портрет посетителя супермаркетов», — рассказали представители компании.

По методике исследования был проведен опрос 1075 посетителей супермаркетов. Кроме того, для расчетов использовались цифры по количеству чеков, созданных за неделю в среднем и полученные со всех 124 исследуемых торговых точек.

Что касается аудитории посетителей супермаркетов, оказалось, что более 45% из них — это лица в возрасте от 25 до 45 лет. Были получены и данные по расходам на питание и по роду занятий.