В Красноярском крае предсказуемо дорожает бензин, но дешевеет гречка

Красноярскстат опубликовал очередное изменение цен в регионе. Больше всего подорожала обычная капуста — на 58,1 %. Дальше с большим отставанием идут картофель и апельсины — 27,9 и 25,4 процента соответственно. Зато подешевели свежие огурцы и помидоры — на 20 и 10 процентов соответственно. А еще подешевела гречка — на 4,4 %.

Также в Красноярске выросла стоимость кисломолочных продуктов и мороженого на 12,6 %. Хлеб тоже подорожал, но не так сильно, всего на 1,3 %.

В группе непродовольственных товаров отмечен рост стоимости стройматериалов: подорожали цемент и стекло. На 2,4 % подорожал бензин, зато газовое моторное топливо стало дешевле на целых 4,6 %.

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Выросла стоимость услуг, связанных с отдыхом и туризмом: почти на 20 % подорожал проезд в плацкартных и купейных вагонах скорого фирменного и нефирменного поездов. На 3,4 % увеличилась стоимость проживания в домах отдыха и пансионатах. Рост стоимости услуг пансионатов сопоставим с ростом цен на заграничный отдых: поездка в Испанию стала дороже на 3,1 %, затраты же на отдых в Таиланде увеличились всего на 2,3 %.

В целом в июне в Красноярском крае изменение цен выглядит так: по сравнению с прошлым месяцем цены выросли на 0,5 %, по сравнению с прошлым годом — на 3,5 %.