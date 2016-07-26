Обвиненная в хищении 130 млн главбух красноярской полиции вышла на пенсию

Начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий рассказал о деле бухгалтера красноярской полиции.

Напомним, Надежда Николаева обвиняется в том, что с 2007 по 2012 год сумела похитить вместе со своей подчиненной около 130 млн рублей, предназначенных на заработную плату и другие выплаты полицейским. До сих пор дело находится в суде, в январе женщина попросила поменять адвоката, а новому защитнику требуется время на ознакомление с материалами.

Новый руководитель краевой полиции рассказал, что в настоящее время Надежда Николаева не работает. Напомним, женщину сразу после возбуждения уголовного дела попросили уволиться, но потом она восстановилась через суд. Сегодня Александр Речицкий рассказал, что сейчас она уволилась, так как вышла на пенсию. Какие действия проводятся по ее делу — генерал не знает, так как сейчас все вопросы находятся в компетенции следователей, прокуратуры и суда.

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«Факт этот задокументирован, и он очевиден. Для себя делаю вывод с точки зрения ужесточения контроля за всеми финансовыми ресурсами, которые поступают на счета МВД и городской полиции. В том числе и те, которые предназначены для строительства объектов», — пояснил Александр Речицкий.

По его словам, сейчас в крае строится здание для управления миграционной службы, в Норильске строят новое здание ИВС, а также жилой дом для сотрудников, который будет сдан, по прогнозам, уже к осени. На эти стройки приходят большие средства, отчеты по которым ведутся ежемесячно, причем не только силами финансистов, но и с привлечением контрольно-ревизионных органов и отдела собственной безопасности.

«Такой подход, на мой взгляд, позволит более четко контролировать ситуацию, связанную с возможными злоупотреблениями. Мне сложно сказать о том, что послужило причинами, но нужно сделать так, чтобы впредь не повторялись подобного рода преступления», — пояснил Александр Речицкий.