ВТБ проконсультировал компании по исполнению контрактов гособоронзаказа

Банк ВТБ пригласил представителей предприятий, участвующих в исполнении государственного оборонного заказа (ГОЗ), на семинар «Актуальные вопросы банковского сопровождения сделок по исполнению гособоронзаказа». Мероприятие прошло в формате видеоконференции c участием экспертов головной организации банка. В нем приняли участие представители ведущих красноярских компаний.

В ходе семинара представители ВТБ рассказали об основных требованиях федерального законодательства, а также о действующих изменениях в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и нормативных инициативах по регулированию взаимодействия в этой области, которые находятся в данный момент на рассмотрении в правительстве РФ, Минпромторге и Центральном банке России. Участники также обсудили возможности банковского обслуживания в рамках ГОЗ, рассмотрели практические вопросы и типовые ситуации, которые часто встречаются в ходе работы, и возможности их решения.

Руководитель корпоративного филиала банка ВТБ в Красноярске Наталья Табаринцева прокомментировала: «Банковское сопровождение задач, стоящих перед оборонно-промышленным комплексом — одно из важнейших направлений нашей работы. ВТБ уделяет большое внимание консультационной работе: мы стремимся к тому, чтобы все участники процесса обладали самой актуальной информацией по вопросам, касающимся обслуживания таких контрактов».

ВТБ является уполномоченным банком по сопровождению контрактов ОПК. На текущий момент около половины действующих расчетных счетов банка приходится на счета ГОЗ.