В России вступили требования по обязательной регистрации беспилотников

С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в Воздушный кодекс, сообщило издание «Российская газета». По новым правилам владельцы беспилотников и дронов, масса которых составляет от 250 граммов до 30 килограммов, в обязательном порядке должны поставить их на учет.
Постановка проводится через интернет — владелец должен ввести сведения о технических параметрах беспилотного летательного аппарата, а также о себе самом. После этого система сформирует учетный номер, который необходимо будет нанести на беспилотник. По нему в случае происшествия, можно будет найти владельца аппарата.
На полет беспилотника, даже если вы планируете поднять его на небольшую высоту, теперь нужно получать специальное разрешение. Если его нет, владельца могут наказать административным штрафом в размере 5 тыс. рублей, если он действует как частное лицо. Для должностных лиц штраф составляет 20 тыс. рублей, а организация заплатит за незаконное нарушение воздушного пространства до 300 тыс. рублей. Причем в качестве доказательства полета может быть использована видеозапись, переданная бдительными гражданами в Ространснадзор.
В Управлении Госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Красноярскому краю пояснили, что на данный момент для того, чтобы запустить квадрокоптер, например, в Красноярске, надо обратиться за разрешением в департамент общественной безопасности города. Заявку надо подать не позднее, чем за три дня до полета. Другой информации о введении нового порядка регистрации и использования беспилотных аппаратов в управлении пока нет.