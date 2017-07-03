В России вступили требования по обязательной регистрации беспилотников

С сегодняшнего дня в России вступили в силу изменения в Воздушный кодекс, сообщило издание «Российская газета». По новым правилам владельцы беспилотников и дронов, масса которых составляет от 250 граммов до 30 килограммов, в обязательном порядке должны поставить их на учет.

Постановка проводится через интернет — владелец должен ввести сведения о технических параметрах беспилотного летательного аппарата, а также о себе самом. После этого система сформирует учетный номер, который необходимо будет нанести на беспилотник. По нему в случае происшествия, можно будет найти владельца аппарата.

Материалы по теме Красноярца накажут за полет квадрокоптера в центре города

На полет беспилотника, даже если вы планируете поднять его на небольшую высоту, теперь нужно получать специальное разрешение. Если его нет, владельца могут наказать административным штрафом в размере 5 тыс. рублей, если он действует как частное лицо. Для должностных лиц штраф составляет 20 тыс. рублей, а организация заплатит за незаконное нарушение воздушного пространства до 300 тыс. рублей. Причем в качестве доказательства полета может быть использована видеозапись, переданная бдительными гражданами в Ространснадзор.

В Управлении Госавианадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Красноярскому краю пояснили, что на данный момент для того, чтобы запустить квадрокоптер, например, в Красноярске, надо обратиться за разрешением в департамент общественной безопасности города. Заявку надо подать не позднее, чем за три дня до полета. Другой информации о введении нового порядка регистрации и использования беспилотных аппаратов в управлении пока нет.