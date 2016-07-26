Таможенники оставили часто путешествующего красноярца без «подарков»

Жителя Красноярска привлекли к административной ответственности за попытку ввезти без декларации большую партию парфюмерной воды из Таджикистана.

В пресс-службе Красноярской таможни рассказали, что в аэропорту «Емельяново» в багаже одного из пассажиров рейса, прилетевшего из Душанбе, нашли 407 флаконов парфюмерной воды. Он пытался провезти в Красноярск парфюмерию популярных марок: Dolce&Gabana, Jade, For Men и других. Владелец чемодана груз не задекларировал, заявив, что везет подарки семье и родственникам.

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«Исходя из характера и количества товара, частоты перемещения физического лица, данная партия признана предназначенной не для личного пользования. Парфюмерная продукция изъята. Ее образцы направлены на экспертизу. Предстоит выяснить, обладает ли товар признаками контрафактного», — пояснили в таможне.

В отношении мужчины возбудили административное дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП. За это нарушение предусмотрен штраф — двухкратная стоимость товара.