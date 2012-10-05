ФСБ рассказала об аресте важного таможенника: вез деньги в пачке от чая

Руководитель таможенного поста в Канске попался с полной денег коробкой из-под чая, сообщили 1 июня в пресс-службе Управления ФСБ России по Красноярскому краю.

Напомним, вчера в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении начальника Канского таможенного поста Красноярской таможни Ильи Бухонкина. Подробности в ведомстве не раскрыли, сославшись на интересы следствия.

В управлении ФСБ сегодня рассказали, что 30-летнего чиновника задержали 23 мая на трассе около деревни Вознесенка Березовского района. При осмотре автомобиля оперативники обнаружили полную денег коробку из-под чая.

Материалы по теме Борца с коррупцией уволили из полиции за «новогоднюю» взятку

«Установлено, что сумма в размере 200 тысяч рублей получена начальником Канского таможенного поста от директора одного из канских предприятий, занимающихся оптовой торговлей лесоматериалами. Бухонкин вымогал взятку, обещая взамен общее покровительство предпринимательской деятельности на территории его обеспечение. В случае отказа Бухонкин угрожал искусственно чинить препятствия бизнесменам при прохождении таможенного контроля», — рассказали в пресс-службе.

24 мая в его отношении возбудили уголовное дело за получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ), а 26 мая Центральный районный суд Красноярска принял решение оставить его на 2 месяца под стражей.