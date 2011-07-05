Счетчики нового поколения помогают бороться с красноярскими энерговорами

Филиал ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» ведет масштабные работы по установке приборов учета нового поколения по всему Красноярскому краю. Это работа проводится в регионе с 2012 года.

Деятельность энергетиков в отношении приборов учета регламентирована постановлением правительства РФ. По закону, прибор учета должен стоять на границе балансовой принадлежности, то есть на опоре линии электропередачи.

«Жителям края не стоит удивляться новым требованиям, ведь граница балансовой принадлежности всегда была на опоре. Просто раньше не было технической возможности установить там счетчик, — объясняет заместитель начальника департамента учета электроэнергии и энергосбережения Сергей Шиман. — Сейчас такой прибор учета появился. Теперь он разделен на две части: расчетный прибор на опоре и дисплей с актуальными показаниями в доме».

Новые счетчики в первую очередь призваны сделать счета за потребляемую электроэнергию более точными. За счет установки Автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ), в работу которой невозможно вмешаться, филиал «Красноярскэнерго» снижает незаконные нагрузки на сети. Это способствует повышению качества отпускаемой электроэнергии. При этом законопослушные потребители могут экономить средства, так как использование таких счетчиков позволяют перейти на способ оплаты электроэнергии с учетом более низкого ночного тарифа.

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Процедура оснащения счетчиками бесплатная. Внедрение современных систем учета электроэнергии производится на основе энергосервисных контрактов и будет постепенно реализовано по населенным пунктам Красноярского края. «Красноярскэнерго» устанавливает счетчики в местах с наибольшим количеством потерь, в иных случаях собственник может установить подобный прибор учета самостоятельно.

До конца 2017 года планируется дополнительно установить в рамках энергосервисных договоров более 24 тысяч приборов учета, из них 1 500 появятся в Красноярске.