Красноярец заплатит 7 млн рублей за кражу электроэнергии

Житель Красноярска по решению суда заплатит 7 млн рублей красноярским энергетикам за украденную электроэнергию. В филиале ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго» продолжается борьба с хищениями электроэнергии. Специалисты филиала в рамках ежемесячного рейда выявили очередной факт кражи.

При проверке приборов учета в Красноярске у предпринимателя Центрального района энергетики зафиксировали факт нарушения. Прибор учета был передан на экспертизу. Специалисты поставили «диагноз»: в счетчик было встроено устройство, которое можно было контролировать дистанционно. То есть собственник мог в любое время счетчик «выключить» и незаконно «экономить» на электричестве. Но как бы ни был изобретателен потребитель, энергетики вправе отправить счетчик на экспертизу при любой погрешности в данных, отметили в компании.

Бизнесмен свою вину не признал и отправился в суд, однако решение было принято не в его пользу. Теперь он готовится выплатить за незаконное энергопотребление около 7 млн рублей. В компании же подчеркнули, что безнаказанными подобные нарушения не останутся, поскольку хищения ставят под угрозу объекты электросетевого хозяйства и снижают качество энергоснабжения честных потребителей, а этого энергетики допустить не могут.

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В настоящее время на рассмотрении правительства и Верховного суда РФ находится законопроект, предусматривающий в качестве наказания за кражу электроэнергии лишение свободы. Проектом предусмотрена возможность освобождения от уголовной ответственности при добровольном сообщении о преступлении и полном возмещении ущерба. В Минэнерго идею введения уголовной ответственности за кражу электроэнергии поддерживают. Более того, в феврале министерство представило в правительство собственный законопроект по этому вопросу.

Напомним, в МРСК Сибири работает телефон бесплатной «горячей» линии 8-800-1000-380, по которому можно сообщить о фактах незаконного потребления электроэнергии. Также для ваших сообщений доступен сайт: стоп-энерговор.рф.