Развитие микрорайона Солнечный обсудят с жителями

Развитие красноярского микрорайона Солнечный и его предстоящие изменения обсудят с жителями. Такое поручение дал глава Красноярска Эдхам Акбулатов в ходе выездной инспекции по району.

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, выездное совещание мэра началось с проверки строительства дороги по улице Соколовская, которая свяжет улицу 60 лет Образования СССР и проектируемый участок проспекта Молодёжный.

«На объект мы зашли во второй половине мая. На данный момент ведётся подготовка дорожного основания, устройство ливневой канализации. При строительстве дороги, как и везде сейчас по городу, делается акцент на организацию безбарьерной среды. Предусмотрен монтаж тактильной плитки, пандусов, а также формирование зелёных пространств. Планируем закончить в октябре, идём в графике», — доложил главе города Армен Сукиасян, генеральный директор ООО «ПромСтройИнвест».

Новая дорога по улице Соколовская будет двухполосной, её длина составит порядка 488 м. По магистрали пустят автобусы. Надежда Веселова, жительница микрорайона Солнечный, отметила: «Я очень рада, что строится эта дорога, работа кипит каждый день. Уже сейчас видно, что она будет просторной, широкой. Тем более что растут новые жилые дома и эта дорога нам просто жизненно необходима. Будут и автобусы здесь ездить, что особо важно для родителей с маленькими детьми».

Учитывая важность новой дороги для жителей микрорайона, Эдхам Акбулатов указал руководителю управления капитального строительства на то, что после проведения всех работ новая современная магистраль должна стать полноценным общественным пространством. Такой же должна стать и улица 60 лет Образования СССР, на участке от улицы Петрушина до улицы Славы. В рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» здесь заменено дорожное полотно, бордюрный камень, приводится в порядок прилегающая территория, формируются остановки общественного транспорта.

«От подрядчика нужно требовать не только качественной укладки асфальта, но и соблюдения всех норм организации безбарьерной среды, комплексного благоустройства. Только тогда можно будет говорить об оплате работ», — отметил глава города.

В мэрии отмечают, что проведение дорожных работ направлено на повышение пешеходной и транспортной доступности, особенно социальных объектов. В Солнечном один из таких объектов — детский сад № 215 (ул. 60 лет Образования СССР, 3). На сегодняшний день ближайшая остановка от учреждения, а также от соседних домов по улице Петрушина находится почти через километр. Глава города Эдхам Акбулатов подчеркнул, что это недопустимо.

«До конца сезона дорожных работ на месте автостоянки необходимо обустроить новый остановочный пункт», — поручил мэр управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства города.

В ходе инспекции к мэру обратились красноярцы, высказывающие нарекания на работу павильонов, торгующих алкогольными напитками. Так, жители одной из многоэтажек по улице 60 лет Образования СССР крайне недовольны работой пивного магазина на первом этаже дома. Кроме того, в павильоне, расположенном по соседству со школой № 134 (ул. Микуцкого, 10), продают алкогольную продукцию. Мэр дал поручение руководителю администрации Советского района Владиславу Логинову разрешить сложившуюся ситуацию.

В завершение выездного совещания были представлены ближайшие планы комплексного развития микрорайона. Глава Красноярска Эдхам Акбулатов отметил, что только за последние полтора года в микрорайоне Солнечный было введено в эксплуатацию более трёх тысяч квартир.

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«Естественно, что у людей, которые и становятся новосёлами, и давно проживают в микрорайоне, возникают вопросы, касающиеся создания новых дорог, образовательных учреждений, парков и скверов... Так, четыре школы, которые работают в Солнечном, перегружены — необходимо строительство новой школы. Бюджетом города предусмотрено приобретение двух школ в Советском районе. Инвестор уже приступил к строительным работам по возведению образовательного учреждения на 1 280 мест в Солнечном, и я рассчитываю, что за полтора года объект будет возведён. Кроме того, на границе микрорайонов „Нанжуль-Солнечный“ и пятого микрорайона будет построен ещё один дополнительный детский сад. Предполагается, что на принципах муниципально-частного партнёрства будет сформирован парк, доступный всем желающим. Помимо этого, на улице Микуцкого в нерабочем состоянии находится центр семейного чтения. При поддержке краевого бюджета мы планируем реализовать проект его модернизации уже в этом году», — рассказал мэр.

Эдхам Акбулатов поручил администрации Советского района ещё раз обсудить с жителями микрорайона Солнечный планы его развития и согласовать предстоящие изменения.