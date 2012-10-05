В красноярском Солнечном на все лето закроют проезд к новостройкам

В красноярском Солнечном с 9 июня до по 1 октября перекроют проезд от дома № 32 по пр. 60 лет образования СССР до дома № 80 по ул. Соколовская. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Там пояснили, что перекрытие связано со строительством улицы между новыми микрорайонами жилого района Солнечный. Работы ведёт ООО «ПромСтройИнвест».

Как сообщалось ранее, новая дорога в Солнечном соединит 3-й и 5-й микрорайоны, протяженность ее — 487,7 м, количество полос — 2. Цена муниципального контракта составляет 48,9 млн рублей. Работы подрядчик будет выполнять в два этапа, оба должны завершиться к 1 декабря 2017 года.

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Временные дорожные знаки и заграждения появятся на закрытом участке с 10 часов утра 9 июня. Ограничение продлится до 20:00 1 октября.

Отметим, по данным Яндекс.Карт, эта дорога ведет от пр. 60 лет образования СССР к кварталу с новостройками. В мэрии заверяют, что на время ограничения подрядчик должен обеспечить водителям временный объезд.