На улице Семафорной перекроют движение транспорта

В связи со строительно-монтажными работами по изменению схемы снабжения паром завода «Красмаш» в воскресенье, 9 июля, с полуночи и до 3.00 будет перекрыто движение по улице Семафорная.

Проезд автомобильного транспорта запретят на участке от Шинного моста до улицы Заводской проезд.

Специалисты красноярской теплотранспортной компании (КТТК, входит в холдинг СГК) и подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные работы (СМР) — АО «СибЭР» — приступили к монтажу временных знаков и ограждений, информирующих автомобилистов об изменении схемы движения.

Работы, проводимые на данном участке, согласованы с администрацией Красноярска, администрацией Ленинского района и отделением ГИБДД по городу.