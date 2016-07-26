Красноярцев призвали жаловаться на нарушителей с закрытого Коммунального моста

Жителей Красноярска попросили заявлять в полицию о нарушении правил проезда на перекрытом на ремонт Коммунальном мосту. Бдительные горожане могут пожаловаться как на действия водителей, которые могут оказаться там незаконно, так и на дежурящих на переправе полицейских. Сделать это можно, позвонив в полицию по телефону 102.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что на закрытой для личного транспорта части моста якобы заметили движение автомобилей «с красивыми номерами». В пресс-службе ГИБДД Newslab.ru заявили, что в дежурную часть полиции не поступало сообщений о нарушении правил на перекрытом мосту. Единственным обратившимся в полицию был таксист, которого не пустили на мост из-за отсутствия опознавательных знаков. Хотя он уверял, что у него имеется лицензия.

Накануне Newslab.ru побывал на перекрытом мосту, посмотрел, кто и как по нему ездит, и подготовил фотоподборку первых дней ремонта.

Напомним, мост закрыли на 100-дневный ремонт поздно вечером в пятницу. Из-за изменения схемы движения в этом районе образовались серьезные заторы. Власти призывали красноярцев пересесть на автобусы, так как их, как и автомобили оперативных служб, будут пропускать через мост. Также по мосту разрешен проезд таксистам, но только при наличии лицензий и соответствующих разрешительных документов.

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