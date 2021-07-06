Красноярцев возмутила куча старого асфальта в центре города

В центре города, рядом с триумфальной аркой 375-летия Красноярска, рабочие свалили кучу обломков старого асфальта. Фото в социальной сети опубликовал один из жителей.

Публикация от ivan (@moviepeople) Июл 5 2017 в 1:58 PDT

«Слава деятелям современного искусства, которые работают в управлении городского хозяйства. Такой street art может позволить себе не каждый город-миллионник», — написал красноярец.

В департаменте городского хозяйства рассказали, что по контракту подрядчик обязан вывезти строительный мусор в течение суток. Если сегодня обломки старого асфальта с площади не уберут, подрядчику выдадут предписание вывезти мусор, а потом оштрафуют.