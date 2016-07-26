На проспекте Мира начали обустройство ливнёвок

На проспекте Мира в Красноярске приступили к работе по обустройству ливневой канализации. На участке от улицы Каратанова до улицы Парижской Коммуны, где начался первый этап ремонта, ведутся земляные работы, сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства администрации города.

На проспекте работает вся необходимая на данном этапе техника. Ремонт, по технологии, начинается с земляных подготовительных работ, связанных с устройством ливневой канализации. На проспекте уже вырыты траншеи разных размеров — для работы с подземными коммуникациями, сетями и бортовым камнем. Частично демонтированы асфальто-бетонное покрытие и брусчатка.

Уже завершилась работа по сверке специальных отметок, по которым затем будет определяться ровность и другие геометрические параметры дорожного полотна. Чтобы качественно провести все земляные работы, а техника могла работать в безопасном режиме, пока на проспекте Мира не полностью вскрыт асфальт и тротуарная плитка. Однако и эти виды работ начнут в ближайшее время.

«На проспекте Мира продолжают работать все камеры видеонаблюдения. Ход ремонтных работ может лично контролировать любой житель города, нужно просто воспользоваться любым интернет-сервисом, куда выведена трансляция с уличных видеокамер наблюдения», — рассказали в пресс-службе.

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Капитальный ремонт главного проспекта центра Красноярска начался 1 июля. Проспект Мира ремонтируется в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Его капитально отремонтируют на участке от площади Мира до пересечения с улицей Профсоюзов. Работы ведет подрядчик ООО ИЦ «СпецПромПроект».

На проспекте выполнят капитальный ремонт дорожного полотна, сделают водоотвод, перенесут сети связи и электросети с опор МП «Горлектротранс» в подземные канализации, отремонтируют тротуары, сети наружного освещения (полная замена опор освещения). Также там появятся светофоры со звуковым сопровождением, будут установлены дублирующие знаки «Пешеходный переход» над проезжей частью.

Во время ремонтных работ закрытие проспекта проводится поквартально с организацией альтернативных объездов по ул. Карла Маркса и ул. Ленина. Определены 5 рабочих перехватов кварталов, на каждом из которых будут работать по 15-20 дней (Каратанова — Парижской Коммуны; Парижской Коммуны — Вейнбаума; Вейнбаума — Кирова; Кирова — Декабристов;- Декабристов — Профсоюзов).