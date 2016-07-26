Под Минусинском ищут утопившего машину автомобилиста

В реке Туба спасатели ищут водителя утопленной под Минусинском машины, сообщили 16 июня в краевом учреждении «Спасатель».

Несчастный случай произошел вчера в районе пос. Тесь — в реке Туба утонул автомобиль Mitsubishi L-200 с водителем за рулем. Как сообщило местное издание «Среда24», мужчина решил доказать друзьям, что его машина может передвигаться в любых условиях и попытался пересечь Тубу вброд. Водолазы обнаружили, что водитель успел открыть дверь, а также разбил лобовое стекло, но тела рядом с машиной не обнаружили. Спасатели не исключают, что мужчина мог выжить.

Еще один несчастный случай на воде произошел в Назарово — 7-летний мальчик ушел на реку Чулым и утонул. Как пояснили в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю, мальчик пришел купаться вместе с другом, без присмотра взрослых. В 10 метрах от берега его подхватило течением и он начал тонуть.

«Проходивший рядом мужчина бросился в реку, чтобы оказать ребенку помощь, но вытащив мальчика на берег, он обнаружил, что ребенок мертв. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются родственники погибшего, назначена судебно-медицинская экспертиза тела, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», — пояснили с следственном управлении.