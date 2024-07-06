В Советском районе «гонщик» разбил Infiniti о столб (видео)

В Красноярске водитель иномарки не справился с заносом и врезался в столб. Видео аварии выложили в социальные сети очевидцы.

Авария произошла вчера, около 19:50, на кольце, соединяющем улицы 9 мая и Шахтеров. Судя по записи видеорегистратора, ДТП произошло из-за водителя, который выезжал с кольца на ул. Шахтеров из второго ряда. Темную Infiniti, уходившую от столкновения, занесло и она врезалась в столб. В аварии никто не пострадал, повреждения получил только один автомобиль. В ГИБДД владелец Infiniti обращаться не стал — по словам очевидцев, он сразу вызвал эвакуатор и увез автомобиль.

Как утверждают свидетели происшествия, водитель иномарки, при движении по кольцу, несколько раз пускал машину в управляемый занос, несмотря на то, что на дороге машины двигались достаточно плотным потоком. «Запах жженой резины по всему кольцу стоял. В итоге вылетел летчик», — пояснил очевидец.