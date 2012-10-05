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На ЭХЗ прошли учения по тушению пожара с розливом опасных веществ
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В Красноярском крае

На ЭХЗ прошли учения по тушению пожара с розливом опасных веществ

6 июля 12:23
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На Электрохимическом заводе пришли пожарно-тактические учения с участием сотрудников МЧС и противопожарных служб предприятия. Они регулярно проводятся на заводе для того, чтобы отработать взаимодействие пожарных и служб жизнеобеспечения завода.

По легенде учения, в химическом цехе разлилась фтористоводородная кислота, начали выделяться пары опасного вещества. В результате произошел пожар.

В этом случае, кроме основного заводского гарнизона, охраняющего промышленную площадку ЭХЗ, дополнительно прибыло по одной единице техники от каждой из близлежащих пожарных частей.

Пожарные изучают легенду учений.
Фото: отдел общественных коммуникаций ЭХЗ
Оценка ситуации, раздача приказов.
Фото: отдел общественных коммуникаций ЭХЗ
Счет пошел на секунды.
Фото: отдел общественных коммуникаций ЭХЗ

Со стороны завода были задействованы специалисты лаборатории радиационного контроля, службы производственно-санитарного контроля, отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Прибыла специальная аварийная бригада, медперсонал, члены добровольной пожарной дружины химцеха. Со стороны гарнизона пожарной охраны — семь единиц техники, четыре звена газодымозащитной службы и уникальный подъемник АКП-50, который позволяет работать на высоте до 50 метров. Розлив кислоты пожарный расчет потушил методом орошения.

По оценке начальника СПСЧ № 2 Евгения Алексейцева, особенностью тренировки стало то, что личному составу пришлось работать в специфических условиях — «в окружении химически опасных веществ».

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