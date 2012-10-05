На ЭХЗ прошли учения по тушению пожара с розливом опасных веществ

На Электрохимическом заводе пришли пожарно-тактические учения с участием сотрудников МЧС и противопожарных служб предприятия. Они регулярно проводятся на заводе для того, чтобы отработать взаимодействие пожарных и служб жизнеобеспечения завода.

По легенде учения, в химическом цехе разлилась фтористоводородная кислота, начали выделяться пары опасного вещества. В результате произошел пожар.

В этом случае, кроме основного заводского гарнизона, охраняющего промышленную площадку ЭХЗ, дополнительно прибыло по одной единице техники от каждой из близлежащих пожарных частей.

Со стороны завода были задействованы специалисты лаборатории радиационного контроля, службы производственно-санитарного контроля, отдела мобилизационной работы, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. Прибыла специальная аварийная бригада, медперсонал, члены добровольной пожарной дружины химцеха. Со стороны гарнизона пожарной охраны — семь единиц техники, четыре звена газодымозащитной службы и уникальный подъемник АКП-50, который позволяет работать на высоте до 50 метров. Розлив кислоты пожарный расчет потушил методом орошения.

По оценке начальника СПСЧ № 2 Евгения Алексейцева, особенностью тренировки стало то, что личному составу пришлось работать в специфических условиях — «в окружении химически опасных веществ».