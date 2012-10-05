Проект развития Зеленогорска получил Гран-при президентской программы

В Президентской академии завершился очередной этап образовательной программы управленческих команд моногородов. С февраля по май 33 команды из различных регионов России не только получали профессиональные знания в области управления, но и работали над проектами развития своих городов.

В итоге они представили жюри рабочие программы, направленные на то, чтобы вывести города монозависимости, создать новые рабочие места и привлечь инвестиции. Проект развития Зеленогорска «Зеленогорск. Территория промышленного роста и инновационной экономики» получил Гран-при программы.

В состав зеленогорской команды вошли глава города Павел Корчашкин, заместитель главы администрации по экономике и финансам Татьяна Волгаева, заместитель генерального директора Электрохимического завода по правовому обеспечению и корпоративному управлению Марина Васильева, директор Центра закупок, предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления Зеленогорска Василий Заречный и директор ТРК «Зеленогорск» Виктор Котенков.

По словам Корчашкина, при разработке проекта команда постаралась использовать такие конкурентные преимущества Зеленогорска, как развитые компетенции в атомной энергетике, свободные энергетические и водные ресурсы, квалифицированные кадры, наличие инвестиционных площадок Green-fild и Brown-fild и развитую социальную инфраструктуру города, а также высокий уровень безопасности для бизнеса и жителей. Особое внимание авторы уделили тому, что в проекте Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030 года обозначено усиление позиций Зеленогорска как центра высоких технологий в атомной промышленности.

В частности, в рамках программы до 2025 года должен появиться производственно-логистический центр сельскохозяйственной кооперации на базе ООО «Искра», проект «ИТ-горск», производство медицинских диагностических тестов на основе стабильного изотопа С-13, производство никелевых источников тока с длительным сроком эксплуатации, завод по изготовлению модульных установок каталитической переработки углеводородного сырья.

Один из целевых показателей программы — рост налоговых доходов города к 2025 году — на 35% по сравнению с 2016 годом.