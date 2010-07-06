Пугающая людей хищная птица поселилась в красноярском зоопарке

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» появилась редкая сова с необычным голосом. Как рассказали Newslab.ru в зоопарке, годовалая сипуха обыкновенная прибыла из Пермского зоопарка.

Данный вид сов не типичен для России, в стране они встречаются только в Калининградской области.

«Она хорошо известна жителям западноевропейских стран, однако в России о ней известно мало. Это наиболее древняя ветвь отряда совообразных. Ее отличительными признаками является своеобразный голос, напоминающий храп или сип, и форма головы. Сипухи навевали страх на людей из-за некоторых своих особенностей: белого лица, напоминающего маску, пугающих звуков. А еще — из-за привычки этой птицы бесшумно подлетать и резко представать перед лицом человека. За это люди прозвали ее призрачной совой», — пояснили в пресс-службе зоопарка.

В «Роевом ручье» уже есть совы, но сипуха появилась впервые. Основу ее рациона составляют мышевидные грызуны — полёвки, крысы, хомяки.