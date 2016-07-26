Роспотребнадзор: красноярцев заставляют брать кредиты на «чудо-кастрюли»

Жителей Красноярского края попросили внимательнее относиться к предложению купить «удивительную» посуду на закрытых презентациях. О способах обмана покупателей рассказали 6 июля в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю.

В управление за последнее время обратилось несколько жителей края с жалобами на то, что на закрытой презентации их уговорили купить в кредит кухонную посуду. Приглашения на «кулинарные шоу» они получали по телефону. После показа «удивительных» свойств посуды, красноярцев уговаривали приобрести в кредит наборы за 60-90 тыс. рублей. Покупатели уверены — подписать договор их заставляли при помощи психологического давления.

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В управлении Роспотребнадзора пояснили, что чаще всего жалобы поступают на посуду торговой марки АМТ с системой покрытия Lotan (страна — производитель Германия). Продает «чудо-посуду» ООО «Силена», (юридический адрес: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, этаж 45). По закону вернуть посуду можно только в случае, если на это согласен продавец. Если же кредитный договор человек подписал под давлением, это может стать поводом для вмешательства правоохранительных органов.

В управлении попросили не торопиться с покупкой дорогостоящей посуды и соглашаться на кредит, лишь при твердой уверенности в том, что обязательства перед банком они смогут исполнить.