По заказу РУСАЛа в Красноярск приедет спецтехника для уборки улиц

РУСАЛ направил на покупку спецтехники для уборки улиц Советского района около 14 млн рублей. На эти средства в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между КрАЗом и администрацией Советского района Красноярска приобретено 5 автомобилей.

Перечень и технические характеристики уборочных машин составили с учётом потребностей города и рекомендаций технических специалистов. РУСАЛ искал лучших поставщиков-изготовителей спецтехники на территории России и Беларуси.

Передача техники состоится накануне Дня металлурга. И уже с этого лета, преимущественно на уборку улиц Советского района, выйдут дорожная уборочная машина МД-352, два трактора «Беларус» с навесным оборудованием, Bobcat S650 и прицепная подметально-уборочная машина ПУМ-001 «Магистраль».

Особенность новой современной техники в её универсальности — машины можно использовать во все сезоны. Благодаря многофункциональности машин, летом можно подметать и мыть дороги, зимой — сгребать и вывозить снег, а также использовать технику для отсыпки противогололёдными материалами.

«Мы понимаем, что комфортный и чистый город — наше общее дело. Красноярский алюминиевый завод и Советский район исторически связаны, там живёт большинство сотрудников красноярской промплощадки РУСАЛа, поэтому мы разделяем ответственность за состояние района. Вся уборочная техника изготавливается по спецзаказу, и скоро придёт в город», — говорит Евгений Курьянов, управляющий директор Красноярского алюминиевого завода.

Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве КрАЗ и администрация Советского района подписали в апреле 2017 года. В его рамках в июне началось создание сквера в микрорайоне Северный, где было высажено 1 500 деревьев и кустарников. Сейчас прорабатывается проект по благоустройству улицы Пограничников. На его реализацию будут выделены 30 млн рублей.