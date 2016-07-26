В компании «Ремпуть» отрицают прошедшие у них обыски

В московской компании «Ремпуть», занимающейся строительством железной дороги на юге Красноярского края и в Хакасии, отрицают прошедшие у них обыски.

Информация о том, что следователи нагрянули с проверками в производственно-строительную фирму «Ремпуть», появилась накануне. Однако сотрудники компании заявили журналистам, что в их офисах не проводится никаких следственных действий и работа идет в обычном режиме.

«Ремпуть» на территории Красноярского края и Хакасии ведет строительство на участке Междуреченск-Тайшет. Этот участок входит в транспортный коридор для пропуска угля из Кузбасса к портам Дальнего Востока. Московский «Ремпуть» отвечает за строительство железнодорожных перегонов Лукашевич-Кравченко, Ирба-Красный Кордон, Агул-Коростелево, Мана-Хабайдак, Сисим-Щетинкино, Джетка-Крол и Джебь-Щетинкино.

В начале двухтысячных в Красноярске появлялись сразу две компании с названием «Ремпуть-Сибирь» и московскими учредителями. Обе они сейчас не действуют.

В Москве «Ремпуть» известен тем, что именно он отвечал за создание пересадочного узла, на котором в сентябре 2016 года произошел первый сбой в работе железнодорожного Московского центрального кольца.