В мэрии Канска после пожаров прошли обыски

В администрации Канска и в пожарной инспекции прошли первые обыски по делу о разрушительных пожарах. 26 мая в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю обнародовали первые результаты расследования уголовных дел.

Напомним, ранее было известно о возбуждении двух дел — в Канске, где погибли 2 человека, по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность) и по ст. 168 УК РФ — за уничтожение имущества по неосторожности при пожаре в поселке Стрелка. Дело о гибели третьего человека, 87-летнего жителя поселка Тиличеть, возбудили сегодня, ее также квалифицировали как следствие халатности.

Полицейские уже провели первые задержания — в Канске работают с руководителем предприятия, на территории которого находился очаг возгорания. Раньше следователи сообщали, что пожар начался с лесоперерабатывающего предприятия ООО «Синь-И», учредителями которого являются китайские бизнесмены, но сегодня, после осмотров места происшествия, в следственном управлении уточнили: задержали руководителя ООО «Ва-БанК».

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Кроме этого, обыски с изъятием документов прошли в администрации Канска и в районном отделе надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

«Назначены судебно-медицинские, молекулярно-генетические и пожарно-технические экспертизы, допрошено 30 свидетелей и очевидцев. В ходе расследования уголовных дел будет дана оценка эффективности мер, принятых должностными лицами органов государственной власти и местного самоуправления в части готовности к чрезвычайным ситуациям, а также готовности сил и средств к ликвидации последствий пожара», — пояснили в управлении.