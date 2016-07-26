Красноярским родителям советуют заранее купить школьную форму для детей

Родителям будущих красноярских первоклассников посоветовали заранее позаботиться о школьной форме для своих детей.

Как рассказали в пресс-службе главного управления образования администрации города, на сегодняшний день требование к внешнему виду школьников прописано в Уставе каждого общеобразовательного учреждения и является обязательным к исполнению. Однако зачастую школы идут навстречу родителям, которые не успели приобрести форму, и дают время на ее приобретение.

«Многолетний опыт внедрения школьной одежды показал, что не следует оставлять вопрос её приобретения „на потом“. Накануне учебного года в адрес главного управления образования поступают десятки звонков от родителей с вопросом: допускается ли временное отсутствие школьной формы, так как мамы и папы не успели приобрести ее накануне учебного года по причине отсутствия нужных размеров в магазинах или загруженности специализированных ателье по пошиву одежды», — рассказали в главном управлении образования.

Сегодня около 50 школ Красноярска ведут централизованный пошив одежды, в остальных учреждениях родители получают на руки эскизы и шьют школьную форму из понравившейся им ткани в любом ателье. Несмотря на то, что многие школы предпочитают организованный пошив одежды, выбор места пошива остаётся за родителями. Каждый имеет право самостоятельно приобрести ткань и сшить форму по согласованным эскизам в любом другом месте, отметили в управлении образовании.

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Единых требований к форме нет, каждое учреждение определяет фасон, цветовую гамму самостоятельно совместно с родителями. Большая часть общеобразовательных учреждений города выбрали стандартный вариант школьной формы, для девочек — сарафан, юбка, брюки, для мальчиков — брюки, пиджак или жилет, в подавляющем числе случаев базовым цветом выбран темно-синий. В части учреждений решили ограничиться введением трикотажного жилета с эмблемой школы. В отдельных школах детям разрешено не носить форму, однако ученики должны придерживаться дресс-кода.