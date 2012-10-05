Банк «Акцепт» запустил льготную программу в помощь бизнесу

С 3 июля в банке «Акцепт» действует специальное предложение по расчетно-кассовому обслуживанию «Помощь бизнесу». Оно ориентировано для клиентов банков, у которых отозваны лицензии.

В рамках спецпредложения банк предоставляет бесплатно три опции: открытие расчетного счета (в рублях или иностранной валюте) подключение к интернет-банку и внесение наличных на расчетный счет в течение текущего месяца.

Для того, чтобы получить льготы, нужно предоставить один из документов: копию карточки подписей или выписку (копию) по счету или иного документа, подтверждающего наличие расчетного счета в банке.

Воспользоваться специальными условиями от АО «Банк Акцепт» можно в течение 90 календарных дней с даты отзыва Банком России лицензии у обслуживающего банка.

Подробно на сайте, в офисах банка и по тел. 8-800-100-27-37