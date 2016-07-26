Банк «Акцепт» рассказал пенсионерам, как увеличить доход

С 30 июня банк «Акцепт» вновь сделал специальное предложение для пенсионеров. Теперь клиенты, которые откроют в банке счет для получения пенсии, могут оформить вклад «Пенсионный» с повышенной ставкой – на 0,5%. Деньги на пенсионном счете также дают дополнительный доход – 4,5% годовых на любой остаток на счете.

Для того, чтобы получить повышенный процент по вкладу, нужно при заключении договора написать заявление в Пенсионный фонд на перевод пенсии в Акционерное общество «Банк Акцепт». Оформлением заявления в Пенсионном фонде возьмут на себя сотрудники банка.

Спецпредложение действует с 30 июня по 31 декабря 2017 года. Более подробно об акции можно прочитать здесь.