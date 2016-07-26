Банк «Акцепт» повысил ставки по вкладам в долларах

С 9 июня банк «Акцепт» увеличил ставки по вкладам физических лиц в долларах до 1,2% годовых. Ранее процентная ставка по всем вкладам в долларах была 0,1% годовых.

Теперь, например, вклад «Максимум» на 1 и 1,5 года можно разместить под 0,8–1% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно. Первоначальная сумма — от 200 долларов.

По вкладу «Устойчивый процент» ставки увеличены до 0,4-0,6% годовых на сроках 1-1,5 года. При этом через три месяца после размещения вклада допускается досрочное расторжение договора с сохранением процентной ставки. Проценты ежемесячно или ежеквартально капитализируются. Первоначальная сумма — от 200 долларов.

Процентные ставки по вкладу «Удобный» сроком на год в зависимости от размера неснижаемого остатка (200 или 10 тыс. долларов) равны 0,2% и 0,3%. Это «вклад-кошелек»: можно снимать любые суммы до неснижаемого остатка с сохранением процентной ставки. Проценты ежемесячно капитализируются.

Максимальную доходность в долларах предлагает вклад АО «Банк Акцепт» «Премиум» под 1,2% годовых, которые начисляются уже через 1,5 года. Проценты выплачиваются в конце срока.