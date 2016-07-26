Из-за оборванного провода перед красноярской школой сгорел грузовик

В Красноярске около школы № 36 сгорел грузовик Mazda. Информацию об этом подтвердили в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Пожар начался около 13:20 на ул. Сопочная, 56, напротив школы № 36. Чтобы потушить огонь, пожарным потребовалось всего 8 минут. В пресс-службе подтвердили информацию очевидцев - причиной пожара стал оборванный провод, находившийся под напряжением. Красноярцев возмутило это происшествие, так как в школе сейчас работает пришкольный лагерь и могли пострадать дети.

В пресс-службе управления МЧС рассказали, что, практически одновременно с грузовиком, на соседней улице Корнеева вспыхнула крыша металлического павильона. Ее тушили 8 пожарных.