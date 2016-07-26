В Красноярске открыли трудовой сезон студенческих энергоотрядов

В Красноярске прошла торжественная церемония в честь открытия пятого трудового сезона студенческих энергетических отрядов филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») — «Красноярскэнерго».

В мероприятии приняли участие 19 студентов из СФУ, красноярского монтажного колледжа, аграрного университета и аэрокосмического колледжа, а также представители энергокомпании. Подобные официальные мероприятия со студентами также уже прошли в Ачинске и Минусинске. Всего в энергоотряд «Красноярскэнерго» зачислено 55 будущих энергетиков.

«От энергоотрядовцев мы ждем в первую очередь новых идей и нового взгляда на работу нашего филиала. В любом деле нет предела совершенству, и мы открыты к новым предложениям, которые смогут повысить уровень нашей работы. Мне бы хотелось, чтобы члены энергоотряда были как можно активнее вовлечены в работу „Красноярскэнерго“, и всегда были заинтересованы в повышении своего профессионального уровня», — поприветствовал энергоотрядовцев Сергей Моденов, и. о. заместителя генерального директора — директора филиала «Красноярскэнерго».

На период работы трудового сезона с каждым участником студенческих отрядов заключен трудовой договор. Все бойцы прошли инструктаж по технике безопасности и правилам трудового распорядка. За каждым молодым специалистом закреплен наставник из числа опытных сотрудников филиала, который готов ответить на любые вопросы и помочь в решении производственных задач. Стройотрядовцы будут работать на различных производственных площадках «Красноярскэнерго», выполняя несколько видов работ: определение координат опор ЛЭП, ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики, заполнение техпаспортов, обход потребителей для снятия показаний приборов и так далее.

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«В мае мне удалось побывать в Москве и пройти обучение в школе командиров Энергоотрядов. После этой поездки у меня как у командира появилась цель. Я бы хотел, чтобы мой отряд стал лучшим отрядом по итогам трудового сезона и победил в конкурсе среди Энергоотрядов всех дочерних зависимых обществ „Россетей“. В наших интересах быть активными, поставить себе цель и уверенно идти к ней. Несмотря на то, что мы будем работать в разных населенных пунктах, я уверен, что мы найдем время, чтобы общаться и продемонстрировать хороший результат нашей общей работы», — поделился планами на будущее командир Энергоотряда филиала Алексей Дмитрийчук.

Одновременно с производственной практикой в филиале участники отряда также будут проходить обучение в Сибирском корпоративном энергетическом учебном центре по курсу «Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков». После окончания курса, студенты, успешно сдавшие экзамен, получат соответствующую группу по электробезопасности. Самые способные студенты по итогам работы в Энергоотряде будут включены в кадровый резерв для последующего трудоустройства.