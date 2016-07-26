В Назарово мусор из квартиры «собачницы» убирали трактором

В Назарово пенсионерка поселила в квартире 15 собак, антисанитарию пришлось убирать при помощи спецтехники. Об этом корреспонденту Newslab.ru рассказал руководитель управляющей компании Виктор Сенченко.

Сегодня, в квартире на первом этаже дома № 55 по ул. 30 лет ВЛКСМ в Назарово, провели генеральную уборку и дезинфекцию. Как рассказал руководитель управляющей компании, пожилая владелица квартиры содержит 15 собак, а также собирает мусор. Из-за этого весь дом страдает от вони, насекомых и грызунов.

Уставшие от такого соседства жильцы, при поддержке полиции и управляющей компании, недавно отправили женщину на лечение в специализированное учреждение. Полицейские помогли раздать собак новым хозяевам, а сегодня из квартиры на свалку вывезли весь накопившийся мусор. Для этого пришлось привлечь трактор с ковшом. Сейчас управляющая компания ищет спонсоров, готовых провести в помещении замену пола и косметический ремонт.

По словам Виктора Сенченко, квартиру приводят в порядок уже не первый раз, но спустя несколько дней после возвращения женщины из больницы, она снова начинает приносить мусор домой и заводит собак. При этом за приватизированное жилье владелица платит регулярно, как и оплачивает административные штрафы, которые ей выписывают за антисанитарию.