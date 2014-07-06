>
>
В Красноярске организаторы конкурса плакатов отменили скандальную номинацию
Новости
/
Общество
,
В Красноярском крае

В Красноярске организаторы конкурса плакатов отменили скандальную номинацию

6 июля 18:09
14

Организаторы решили отменить номинацию конкурса социальных плакатов «Не рожала — не человек» из-за широкого общественного резонанса.

Красноярцы, по задумке организаторов, должны были обсудить раскрученную в социальных сетях проблему выбора жизненного пути женщины и ее якобы исконного предназначения к материнству.

Материалы по теме
Красноярцам предлагают нарисовать плакат на тему «Не рожала — не человек»

«Мы не думали, что это можно понять двояко», — рассказали в Центре культурных инициатив. Там добавили, что получили массу сообщений, в которых красноярцы резко осуждали выбранную номинацию, негативно высказывались о предложенной идее для плакатов.

«Меня убило, что человек звонит и прямо плачет», — поделился сотрудник Центра.

В Центре добавили, что на остальные шесть номинаций конкурса по-прежнему можно присылать работы. Полную информацию о конкурсе можно получить в Центре культурных инициатив.

Ссылки по теме:
Рекомендуем почитать