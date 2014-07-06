В Красноярске организаторы конкурса плакатов отменили скандальную номинацию

Организаторы решили отменить номинацию конкурса социальных плакатов «Не рожала — не человек» из-за широкого общественного резонанса.

Красноярцы, по задумке организаторов, должны были обсудить раскрученную в социальных сетях проблему выбора жизненного пути женщины и ее якобы исконного предназначения к материнству.

«Мы не думали, что это можно понять двояко», — рассказали в Центре культурных инициатив. Там добавили, что получили массу сообщений, в которых красноярцы резко осуждали выбранную номинацию, негативно высказывались о предложенной идее для плакатов.

«Меня убило, что человек звонит и прямо плачет», — поделился сотрудник Центра.

В Центре добавили, что на остальные шесть номинаций конкурса по-прежнему можно присылать работы. Полную информацию о конкурсе можно получить в Центре культурных инициатив.