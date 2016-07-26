Красноярцам действительно предлагают участвовать в конкурсе плакатов на тему «Не рожала — не человек». Как рассказали сотрудники Центра культурных инициатив, который проводит конкурс, это очень злободневная тема, которая зачастую раздувается искусственно.

Полина Копылова, автор идеи, пояснила: «Это очень острая тема, ее много обсуждают в социальных сетях. Кто-то считает, что женщина должна рожать, и это ее главная цель. Кто-то думает, что сперва надо пожить для себя. Мы решили сделать такую номинацию, чтобы люди смогли обменяться точками зрения на эту проблему. Мы хотим таким образом вывести людей на диалог».

Кроме номинации «Не рожала — не человек», взволновавшей многих горожанок, есть шесть других: «Репортер», «Городские зарисовки», «Человек человеку (не) волк», «День в истории», «Люди», «Свобода мысли».

Работы на конкурс принимаются до 18 августа, участники должны быть старше 15 лет.

Конкурс социальных плакатов пройдет в Красноярске в сентябре в рамках фестиваля «Comics-культура», его проводит Центр культурных инициатив (ул. Ползунова, 13).