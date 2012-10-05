Мэрия взыскала с должников по аренде более 116 млн рублей

Красноярская администрация взыскала с должников за аренду муниципальных помещений и земель свыше 116 млн рублей. С начала года, по решению суда, мэрия вернула два помещения и 12 земельных участков.

В адрес неплательщиков департамент муниципального имущества и земельных отношений направил 234 предарбитражных уведомления, в судебные органы подано 567 исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды муниципального имущества и земельных участков на сумму свыше 203 млн рублей.

Так, в рамках досудебного урегулирования погашена задолженность по 245 договорам аренды на сумму 18,7 млн рублей. По решениям судов удовлетворено 438 требований о взыскании задолженности на сумму более 116,6 млн рублей. Принудительно исполнено 112 судебных решений о возврате бюджету более 15,7 млн рублей. В настоящее время на исполнении в службе судебных приставов по Красноярскому краю находится 1 200 исполнительных документов на общую сумму свыше 584 млн рублей.

Одновременно с работой по взысканию задолженности департамент выступает с требованиями о прекращении арендных отношений и освобождении муниципальных площадей. В этом направлении специалисты департамента активно сотрудничают со службой судебных приставов — проводят совместные рейды и выезды, изучают материалы исполнительных производств, используют опыт других регионов России в части возвращения задолженностей.

В пресс-службе мэрии отмечают, что долги за аренду копятся по-нарастающей: от 2-3 тысяч рублей у физических лиц и общественных организаций до десятков тысяч и миллионов рублей у коммерческих структур. Нарушают договорные условия как пользователи муниципальных площадей, так и арендаторы земельных участков. Львиную долю долга перед бюджетом Красноярска сформировали представители строительного бизнеса, арендующие землеотводы, в том числе, и под жилую многоэтажную застройку.

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«По закону никто не вправе извлекать личную выгоду, эксплуатируя муниципальное имущество, приумножать своё состояние за счет благополучия миллионного города. Предпринимателям, при любых условиях, не стоит забывать о деловой репутации и соблюдать финансовую дисциплину, — отметил исполняющий обязанности заместителя главы города — руководителя департамента муниципального имущества и земельных отношений Максим Несанов. — Мы напоминаем нашим партнёрам о правах и обязанностях перед городом и его жителями, о том, что состояние личного комфорта бизнесмена определяется и состоянием городских дорог, и наличием благоустроенных площадок для отдыха и доступностью детских дошкольных учреждений. Призывая к взаимной ответственности, к соблюдению финансовой дисциплины, мы намерены сотрудничать с арендаторами в рамках правового поля».

По итогам прошлого года собственнику были переданы 8 землеотводов и 29 помещений, а размер истребованного долга составил более 248 млн рублей.