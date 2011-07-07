В Красноярске обрушившиеся с долгостроя кирпичи чуть не травмировали пешеходов (видео)

В Красноярске кирпичи, упавшие с заброшенного здания на перекрестке ул. Шахтеров и Спандаряна, проломили крышу пешеходного прохода, сообщил телеканал «Прима».

Вчера днем сильный ветер выбил кирпичную кладку в проеме стены и груда строительного материала рухнула вниз. При падении кирпичи повредили металлическую конструкцию баннера, а также частично разрушили крытую пешеходную дорожку. В происшествии никто не пострадал, хотя очевидцы сообщали о том, что в момент обрушения на дорожке были пешеходы.

С заявлением о происшествии в городскую полицию и в управление МЧС России никто не обращался. В департаменте градостроительства Красноярска пояснили, что обеспечивать безопасность на объекте должен собственник. Проверку происшествия будет проводить Служба строительного надзора по Красноярскому краю.

По данным службы Стройнадзора, застройщиком здания, в котором предполагалось разместить торговый центр, является компания «Сибиряк».