«Асфальт разбит, целые сутки гул»: из-за аварийной стены двор превратился в объезд (видео)

Закрытый из-за аварийной подпорной стены проезд превратил красноярский двор в оживленную дорогу.

Еще 4 года назад, после обрушения подпорной стены на пр. Свободный, переулок Боготольский на участке вдоль дома по ул. Менжинского, 6, стал односторонним. Находящуюся там стену укрепили, заняв полосу движения по направлению в сторону ул. Копылова, а автомобилисты начали объезжать перекрытый участок через дворы.

«Асфальт разбит, целые сутки гул, транспортная дорога под окнами. Мы же живые люди, мы хотим, чтобы наш двор был красивым, чистым и спокойным, чтобы дети на велосипедах катались», — рассказала 31 мая жительница дома № 9, через чей двор тоже пролегла дорога к ул. Копылова.

Накануне двор перегородили бетонными блоками. Но такая мера вызвала возмущение не только у привыкших проезжать через двор автомобилистов, но и у самих жителей, которые боятся, что это помешает оперативным службам вовремя оказать помощь. Недовольные предлагают скинуться и поставить шлагбаумы на въездах во дворы.

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Напомним, в 2015 году власти уже представляли проект перепланировки района, по которому переулок Боготольский планировалось существенно расширить, и даже назвали дома, подлежащие сносу. Но на данный момент работы по проекту не идут. В департаменте градостроительства пояснили: в этом году они планируют заложить около 1 млн рублей на археологическую экспертизу, затем предстоит проверить весь проект и определить, откуда взять деньги на его реализацию.