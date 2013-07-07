Испугавшийся водитель ВАЗа слетел с дороги в Красноярске (видео)

В Советском районе Красноярска неустановленный водитель «вытолкнул» ВАЗ с дороги на газон и уехал. Пострадавший водитель просит красноярцев помочь найти автохама. Между тем, интернет-пользователи активно спорят о том, кто виноват в случившемся.

Инцидент произошел в 9 часов вечера 6 июля в районе ТРЦ «Планета», на пересечении улиц 9 Мая и Авиаторов. Происходящее на дороге зафиксировала камера уличного видеонаблюдения.

На кадрах видно, что из-за маневров автомобилиста на темно-синей машине водитель ВАЗа потерял управление, автомобиль занесло и он вылетает на газон. «Темный автомобиль вылетел со второстепенной дороги, подрезал ВАЗ-2114, после чего его занесло и выкинуло с дороги. Виновник скрылся», — рассказал в соцсетях водитель отечественной машины. Он оформил ДТП и сейчас разыскивает очевидцев инцидента. Поисками уехавшего водителя занимаются инспекторы розыска полка ДПС.

Однако не все интернет-пользователи согласились с мнением водителя ВАЗа. Некоторые считают, что второй водитель не подрезал его. В подобных ситуациях пользователи соцсетей советуют не выворачивать руль так резко и не пытаться избежать ДТП.

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