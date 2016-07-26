На сложный красноярский перекресток выставляют наряд ДПС

На пересечении улиц Ленина и Робеспьера в Красноярске с сегодняшнего дня будет дежурить наряд ДПС. Такое решение приняли руководители городской Госавтоинспекции.

Дорожные полицейские будут контролировать водителей на этом перекрестке в часы пик. Сделать это решили после анализа обращений от водителей и пешеходов. Но в дорожной полиции не уточняют, почему усилили контроль на этом участке именно с 5 июля. Всплеска аварийности в последнее время там не фиксировалось.

Материалы по теме В центре Красноярска появится новая камера для слежки за автомобилистами-нарушителями

Дежурить сотрудники ДПС будут до установки на перекрестке автоматического комплекса фиксации нарушений ПДД. Когда она появится, не сообщается. Предполагается, что камера будет фиксировать не только нарушения скоростного режима, но и проезд на запрещающий сигнал светофора, выезд за стоп-линию, поворот направо.

Напомним, оборудовать проблемный перекресток камерой полицейских просил один из жителей Красноярска.

Вы можете сообщить об этом друзьям, нажав кнопку «Поделиться в соцсети»: