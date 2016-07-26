Гендиректор Богучанской ГЭС встретился с жителями Кодинска

В Кодинске состоялась встреча генерального директора ПАО «Богучанская ГЭС» Всеволода Демченко с жителями города гидроэнергетиков. Основной темой встречи стала оценка пятилетнего периода работы Богучанской ГЭС, первые гидроагрегаты которой заработали в 2012 году.

В разговоре приняли участие глава Кежемского района Александр Шишкин, депутаты местного совета, а также горожане — учителя, врачи, пенсионеры, работники учреждений культуры и другие

Всеволод Демченко отчитался перед горожанами о проделанной за пять лет работе, в том числе о достигнутых результатах. В 2012-2014 годах коллектив станции вводил ежегодно по три гидроагрегата или по 1 гигаватту мощности — это рекордный показатель в гидроэнергетике за всю постсоветскую эпоху. Поэтапно введены в строй несколько ЛЭП, входящих в схему выдачи мощности станции, каждый год подключаются все новые и новые предприятия, наращивает производство главный потребитель — Богучанский алюминиевый завод. В 2016 году станция произвела и поставила потребителям 13,969 млрд кВт-ч электроэнергии, с момента пуска по 1 мая 2017 года — 45 млрд кВт-ч.

«Богучанская ГЭС — крупный налогоплательщик, мы публикуем информацию о налоговых платежах регулярно и полностью. Налоговые отчисления из года в год растут. Это — зарплаты бюджетников, строительство социальных объектов, льготное питание для детей и многое другое. Город получает налоговые отчисления и платежи в полном объеме, без каких-либо серых или теневых схем. В том, что по итогам 2016 года станция была признана и лучшим инфраструктурным проектом, и лучшей генерирующей компанией в России — большая заслуга ветеранов и всех жителей города, принимавших участие в строительстве», — отметил Всеволод Демченко.

Горожане задали генеральному директору множество вопросов, касающихся не только работы ГЭС, но и городского благоустройства, в котором станция принимает активное участие. Некоторые вопросы могут быть решены только с участием местных и краевых властей. При этом, как отметил Всеволод Демченко, взгляды горожан и коллектива станции совпадают — ведь весь персонал Богучанской ГЭС живет в Кодинске, сотрудников волнуют те же вопросы, что и любого кодинца. Многие выступающие благодарили генерального директора и коллектив станции за помощь в решении различных проблем.

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Врачи Кежемской районной больницы отметили, что уровень медицинского обслуживания благодаря помощи ГЭС значительно повысился: техническое оснащение даже превосходит некоторые городские больницы. Директор центра дополнительного образования детей Лидия Бабашкина поблагодарила руководство Богучанской ГЭС за долгосрочное сотрудничество. Благодаря помощи одного из инвесторов проекта — ПАО «РусГидро», центр является лучшим в Красноярском крае. Дети осваивают различные программы, позволяющие впоследствии приобретать в том числе будущую профессию.

Подобный опыт встреч с местным активом оказался интересным для всех участников и в завершение вечера было принято решение сделать встречи с руководством ПАО «Богучанская ГЭС» регулярными.