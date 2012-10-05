Клиенты банков ВТБ могут бесплатно пополнять свои карты в объединенной банкоматной сети

Группа ВТБ реализовала масштабный проект по унификации сервиса по внесению наличных для своих клиентов в сети устройств самообслуживания. Теперь все владельцы карт ВТБ, ВТБ24 и Почта Банка могут бесплатно пополнять их в любом АТМ указанных банков.

Чтобы воспользоваться сервисом, клиентам необходимо выбрать раздел «Внести наличные» в главном меню любого из банкоматов Группы ВТБ.

В настоящее время общее количество АТМ банков Группы превысило 16,7 тысяч устройств, из них с функцией приема наличных — более 9 тысяч. Ежемесячно более трети клиентов вносят наличные средства на карту.

Первый этап проекта по унификации сервисов был запущен 1 апреля, когда клиенты Почта Банка получили возможность пополнять свои карты в банкоматах ВТБ24. За первые три месяца клиенты воспользовались данной услугой почти 60 тысяч раз, общий объем операций составил 635 млн рублей.

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В банкоматах Группы ВТБ возможно произвести оплату услуг более 4 000 поставщиков, существует возможность сохранения шаблонов по операциям, управления своими счетами и картами.

Полный перечень банкоматов ВТБ, ВТБ24 и Почта Банка доступен на сайте геолокации устройств Группы ВТБ (сервис разработан компанией «Мультикарта»).