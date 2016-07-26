Newslab и «Водолей» выбрали победителя квиза о водных процедурах

Интернет-газета Newslab.ru и сеть магазинов сантехники «Водолей» выбрали победителя квиза, посвященного дню Ивана Купалы. Квиз проходил с 30 июня по 7 июля.

Читателям предлагалось ответить на вопросы о популярных фильмах, героям которых так или иначе приходилось иметь дело с водой или ванной комнатой. Среди них: «Машина времени в джакузи», «Афоня», «Тупой и еще тупее», «Ирония судьбы», «Кошмар на улице вязов» и многие другие.

Для того, чтобы побороться за приз, нужно было поделиться результатом квиза с хештегом #КиноКвизВодолей во «Вконтакте». Победитель определился случайным образом — им стал Александр Андреевич, который получит полезный подарок от магазинов сантехники «Водолей».

«Водолей» — одна из крупнейших за Уралом компаний, специализирующихся на сантехнике и трубопроводной арматуре. Ассортимент насчитывает более 35 тыс. товаров. Благодаря прямому сотрудничеству с ведущими российскими и иностранными производителями, цены у «Водолея» являются одними из самых низких в регионе.